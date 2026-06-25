Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sportwagen geht in Flammen auf - Mustang erleidet technischen Defekt

Gudersleben (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Landstraße 2067, zwischen Woffleben und Gudersleben, zu einer Vollsperrung der Fahrbahn. Aus einem Ford Mustang stieg zuvor Rauch aus dem Motorraum auf. Die 38-jährige Fahrerin stellte das Fahrzeug am Fahrbahnrand ab und brachte sich in Sicherheit. Wenig später stand der Sportwagen in Flammen und musste von den Kameraden der Feuerwehr abgelöscht werden.

Zunächst bestand der Verdacht, dass als Brandursache eine Kollision mit einem Wildtier in Betracht kommen könnte. Dies bestätigte sich jedoch nicht - man geht derzeit von einem technischen Defekt aus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell