Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Aluminium-Verlegeplatten entwendet - Polizei sucht Zeugen der Tat
Thamsbrück (ots)
In der Zeit von Dienstag 3 Uhr bis Mittwoch 22 Uhr wurden durch derzeit Unbekannte mehrere Aluminium-Verlegeplatten von einer Baustelle eines Windkraftanlagenparks entwendet. Das Beutegut hat einen Wert von einem mittleren vierstelligen Betrag. Vermutlich wurden die Platten von den Tätern aus der Erde gehoben, gegebenenfalls gestückelt und auf Fahrzeuge verladen.
Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern oder beteiligten Fahrzeugen geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.
Aktenzeichen: 0158077
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
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Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
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