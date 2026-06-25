Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Gewalttat in Bad Langensalza fordert Todesopfer - Umfangreicher Polizeieinsatz führt zu Festnahmen

Bad Langensalza (ots)

Am Mittwochabend berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über eine Gewalttat, die sich gegen 16.40 Uhr am Augustinerplatz in Bad Langensalza ereignete.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6301592

Seither laufen intensive Ermittlungsarbeiten der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen, der Kriminalpolizeistation Mühlhausen, der Staatsanwaltschaft Mühlhausen sowie weiteren Unterstützungskräften der Thüringer Polizei in enger Absprache. Noch am Mittwochabend erhärtete sich der Tatverdacht gegen zwei syrische Staatsbürger im Alter von 19 und 26 Jahren, welche seither vorläufig festgenommen sind. Der Haupttatverdacht richtet sich nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gegen den älteren der beiden Männer. Der Tatgeschädigte, ein 25-jähriger Staatsbürger aus Algerien, erlag kurz nach der Tat den schweren Verletzungen in einem Klinikum.

Im Rahmen des andauernden Polizeieinsatzes konnte das Tatmittel aufgefunden werden. Zudem werden zur Stunde Vernehmungen sowie täterorientierte, strafprozessuale Maßnahmen durchgeführt. Im Zuge derer wurde bekannt, dass sich an der körperlichen Auseinandersetzung am Augustinerplatz mehrere Personen beteiligten, wobei auch Reizstoffsprühgeräte zum Einsatz kamen und mehrere Personen verletzt wurden, die teilweise medizinisch versorgt werden mussten.

Im Zuge der laufenden Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die sich derzeit noch nicht bei der Polizei gemeldet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03601/4510 bei der Mühlhäuser Kriminalpolizei zu melden und sofern Bilder oder Videos der Auseinandersetzung angefertigt wurden, diese der Polizei zu Ermittlungszwecken zur Verfügung zu stellen.

Aktenzeichen: 0157905

Nach Bewertung der Ermittlungsergebnisse wird in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mühlhausen eine mögliche Haftprüfung erfolgen. Sofern es hier verlautbare Entscheidungen gibt, wird sich die Staatsanwaltschaft Mühlhausen mit einer gesonderten Pressemeldung an die Medienvertreter wenden.

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