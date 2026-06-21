Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Vandalismus in der Rottlebener Straße
Bottendorf (ots)
Durch unbekannte Täter wurden in der Zeit zwischen vergangenen Samstag um 20:00 Uhr und Sonntagmorgen um 01:30 Uhr drei in der Rottlebener Straße geparkte Pkw beschädigt. Die Täter zerkratzten hierbei mit unbekanntem Tatmittel den Lack der Fahrzeuge.
Hinweise zu Tat und Tätern nimmt die u.g. oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
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Telefon: 0361 5743 65 100
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