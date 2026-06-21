Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unbekannte Umgestalter gesucht
Heilbad Heiligenstadt (ots)
In der Nacht vom Freitag zum Samstag wurden durch unbekannte Täter zwei Parkbänke im Heinrich-Heine-Park (Kurpark) aus ihrer Verankerung gerissen und in einen angrenzenden Weg umgestellt. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro an der Verankerung. Wer hat zu diesem Vorfall etwas wahrgenommen? Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter 0361/5743 67 100 entgegen. Aktenzeichen: 0153733
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Telefon: 0361 5743 67 100
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