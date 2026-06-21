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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wenn die Polizei zu einem Unfall fährt ...

Effelder (ots)

Am Samstag kurz nach 08:15 Uhr wurde der Polizei eine augenscheinlich angetrunkene, dem Mitteiler aus dem Ortsbild nicht bekannte männliche Person mitgeteilt, welche offenbar, zumindest leicht verwirrt durch den Ort irrt und nicht so richtig weiß, wohin er will. Die Person ist offenbar mit einem Pkw unterwegs. Die Beamten konnten den Pkw vor Ort feststellen. An diesem befanden sich sichtbare Unfallschäden, welche aber keinem bis dahin bekannten Unfall zugeordnet werden konnten. Beim Pkw hielten sich ein junger Mann und eine junge Frau auf, welche angaben, gemeinsam mit einem Kumpel in dem Fahrzeug nach Effelder gefahren zu sein. Dabei sei das Fahrzeug aufgrund Kraftstoffmangels in Effelder liegen geblieben. Der Kumpel habe sich daraufhin abholen lassen und den Fahrzeugschlüssel mitgenommen. Die beiden Personen seien am Fahrzeug zurückgeblieben. Bei den beiden Personen wurden augenscheinlich Anzeichen festgestellt, die auf den Einfluss von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ihnen wurde daraufhin die Nutzung bzw. Führung des Fahrzeugs untersagt und die polizeilichen Maßnahmen zunächst beendet. Um 11:00 Uhr wurde dann der Polizei eine Verkehrsunfallflucht in Effelder gemeldet, weshalb die Beamten erneut den Ort anfuhren. Beim bereits bekannten Pkw befand sich nun ein weiteres Fahrzeug, dessen Führer die beiden Personen vom liegen gebliebenen Fahrzeug abholen wollte. Ein Drogenvortest verlief bei diesem positiv. Es erfolgte eine Blutentnahme. Außerdem konnten in diesem Pkw Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Inzwischen wurde auch bekannt, dass der liegen gebliebene Pkw unterschlagen war. Er wurde deshalb zur Eigentumssicherung sichergestellt. Für die gemeldete Unfallflucht in Effelder, Lange Straße, bei der ein Fahrzeug gegen eine Laterne fuhr, könnte der liegen gebliebene Pkw in Betracht kommen. Es werden hierfür zur Ermittlung des Fahrzeugführers noch Zeugen gesucht. Aktenzeichen: 015396

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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