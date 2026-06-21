Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Wild(e) Begegnung
Beberstedt (ots)
Ein 38jähriger Kradfahrer befuhr am Sonntag gegen 01:00 Uhr die Landstraße von Hüpstedt kommend in Richtung Beberstedt, als ein Wildtier von rechts kommend auf die Straße trat. Der 38jährige wich nach links aus, landete mit seinem Fahrzeug auf dem angrenzenden Feld und wurde mit schweren Verletzungen in Krankenhaus nach Mühlhausen verbracht. Das Tier überlebte die Begegnung unverletzt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell