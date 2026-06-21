LPI-NDH: Wild(e) Begegnung

Mühlhausen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde um 01:31 Uhr der Fahrer eines E-Scooter am Petristeinweg in Mühlhausen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrzeugführer hatte zuvor scheinbar etwas zu tief ins Glas geschaut, denn ein ihm angebotener freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Die Folge war die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus Mühlhausen. Dem ...

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