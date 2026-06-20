Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl eines eScooters aus Keller scheitert - Täter flüchtet ohne Beute

Nordhausen (ots)

Am Freitag um 13:30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter, einen eScooter aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses am Frauenberg in Nordhausen zu entwenden.

Der Unbekannte verschaffte sich Zugang zum Kellergeschoss und entfernte das Vorhängeschloss eines Kellerabteils. Anschließend entnahm er einen dort abgestellten eScooter samt Ladegerät im Gesamtwert von 700 EUR.

Während der Tatausführung löste jedoch die Alarmfunktion des eScooters aus, wodurch der 33jährige Geschädigte auf den Diebstahl aufmerksam wurde. Als dieser die Verfolgung aufnahm, ließ der Täter den eScooter zurück und flüchtete zu Fuß in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße. Zurück blieb lediglich ein beschädigtes Vorhängeschloss. Nach der Spurensicherung konnte der eScooter dem Eigentümer wieder übergeben werden.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Hinweise zum bislang unbekannten Täter nimmt die Polizei in Nordhausen entgegen.

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