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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl eines eScooters aus Keller scheitert - Täter flüchtet ohne Beute

Nordhausen (ots)

Am Freitag um 13:30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter, einen eScooter aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses am Frauenberg in Nordhausen zu entwenden.

Der Unbekannte verschaffte sich Zugang zum Kellergeschoss und 
entfernte das Vorhängeschloss eines Kellerabteils. Anschließend 
entnahm er einen dort abgestellten eScooter samt Ladegerät im 
Gesamtwert von 700 EUR.

Während der Tatausführung löste jedoch die Alarmfunktion des eScooters aus, wodurch der 33jährige Geschädigte auf den Diebstahl aufmerksam wurde. Als dieser die Verfolgung aufnahm, ließ der Täter den eScooter zurück und flüchtete zu Fuß in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße. Zurück blieb lediglich ein beschädigtes Vorhängeschloss. Nach der Spurensicherung konnte der eScooter dem Eigentümer wieder übergeben werden.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Fall des 
Diebstahls aufgenommen. Hinweise zum bislang unbekannten Täter nimmt 
die Polizei in Nordhausen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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