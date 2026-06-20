Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Kellerabteile in Nordhausen aufgebrochen

Nordhausen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Dienstag, 16. Juni 2026, 13:00 Uhr, bis Samstag, 20. Juni 2026, 09:15 Uhr, Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Töpferstraße in Nordhausen und brachen dort mehrere Kellerabteile auf.

Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude und anschließend in den Kellerbereich. Dort öffneten sie gewaltsam die Vorhängeschlösser von insgesamt acht Kellerabteilen, durchsuchten die Räume und entwendeten verschiedene Gegenstände.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden unter anderem Angelzubehör, Fahrradteile und Baustoffe im Gesamtwert von etwa 600 Euro gestohlen. Der Sachschaden an den zerstörten Vorhängeschlösser beläuft sich auf schätzungsweise 160 Euro.

Die Polizei sicherte Spuren vor Ort und leitete Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Da bislang nicht alle Geschädigten ermittelt werden konnten, werden Bewohner der betroffenen Eingänge gebeten, ihre Kellerabteile zu überprüfen und mögliche Feststellungen der Polizei mitzuteilen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich der Töpferstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

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