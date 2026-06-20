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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw landet auf dem Dach

LPI-NDH: Pkw landet auf dem Dach
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Freienhagen (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16:15 Uhr ereignete sich auf der Verbindungsstraße zwischen Freienhagen und Rohrberg ein Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Verbindungsstraße von Freienhagen in Richtung Rohrberg. An einer Zufahrt zu einem Feldweg beabsichtigte dieser rechts einzubiegen. Durch die tiefstehende Sonne verschätze er sich und bog zu früh ein. Der Pkw Opel kam in den tiefen Straßengraben und drehte sich in Zeitlupe auf das Dach. Der Fahrzeugführer verletzte sich glücklicherweise nicht bei dem Verkehrsunfall. Nur durch einen Abschleppdienst konnte der auf dem Dach liegende Pkw aus dem Straßengraben geborgen werden. An dem Pkw Opel entstand wirtschaftlicher Totalschade in Höhe von ca. 10.000 Euro. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen war die Strecke für etwa fünfzehn Minuten vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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