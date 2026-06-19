Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall
Bad Langensalza (ots)
Am Donnerstag ereignete sich auf der Landstraße 2102 zwischen Großengottern und Thamsbrück ein Verkehrsunfall, bei welchem der Unfallverursacher von der Fahrbahn abkam und dann in ein Rapsfeld geriet. Der Verursache führte davor ein missglücktes Überholmanöver aus und gefährdete dadurch den Gegenverkehr. Gesucht wird nun der Autofahrer, welcher sich 12:05 Uhr im Gegenverkehr befunden hat und durch den Überholvorgang abbremsen musste. Wer kann sich an diesen Vorfall erinnern? Der Zeuge meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter 0361/4510. Aktenzeichen 0150811
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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