Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Katze erschossen

Uder (ots)

Donnerstagnacht nahmen Anwohner einen Knall war und fanden dann in Eichstruth eine tote Katze. Das Tier wies einen Durchschuss auf. Daher besteht der dringende Verdacht, dass ein unbekannter Täter mittels einer bislang unbekannten Schusswaffe das Tier getötet hat.

Wer hat zu diesem Vorfall etwas wahrgenommen? Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter 0361/5743 67 100 entgegen.

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