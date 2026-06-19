Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrlässige Brandstiftung bei Unkrautbeseitigung

Buhla (ots)

Am Donnerstag kam es in der Friedenstraße zu einem Feuerwehreinsatz, nachdem ein 62-jähriger Mann mittels Gasbrenner zunächst Unkraut beseitigte. Aus Unachtsamkeit steckte er dabei eine angrenzende Konifere in Brand. Die Hecke stand schnell in Brand und beschädigte durch Flammen und Hitze ein Carport und einen Schuppen auf dem Nachbargrundstück. Die Feuerwehr rät dringend davon ab, Unkraut auf diese Weise zu beseitigen, vor allem bei andauernder Trockenheit. Jedes Jahr lösen aus Unachtsamkeit verursachte Brände etliche Einsätze aus. Nicht immer bleibt es nur bei abgebrannten Hecken und Sträuchern.

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