Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Warnung vor aggressiven Bettlern

Artern (ots)

Im Kyffhäuser-Landkreis kam es in den zurückliegenden Wochen mehrfach zu Meldungen, dass Passanten von Männern angebettelt wurden. Die bulgarischen Staatsbürger sprachen Personen an und ließen teilweise längere Zeit nicht von ihnen ab. Teilweise kam es zur Übergabe von Geld, wobei hier das vereinbarte Wechselgeld nicht ausgehändigt wurde. Aus diesem Grund warnt die Polizeiinspektion Kyffhäuser vor dieser Masche. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter überregional vorgehen und zurzeit bereits ihren Standort gewechselt haben.

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