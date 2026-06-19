Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruchskomplex

Sondershausen (ots)

In der Martin-Andersen-Nexö-Straße wurden mehrere Garagen zum Ziel von unbekannten Einbrechern. Bereits am 17. Juni wurden dort der Einbrüche in sieben Garagen angezeigt und von der Polizeiinspektion Kyffhäuser aufgenommen. Am Folgetag wurden dann zwei weitere angegriffene Garagen gemeldet. Bislang gibt es noch keine Angaben über den Beutewert, da die Garagenbesitzer teilweise noch nicht vor Ort waren und Auskunft darüber geben konnten. Der Tatzeitraum ist ebenfalls unbekannt.

Wer hat vor dem 17. Juni verdächtige Wahrnehmung im Bereich des Garagenkomplexes machen können? Hinweise dazu nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen 0152131

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