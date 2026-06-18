Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: PKW mit Anhänger überschlägt sich

Landstraße L1014 (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 67-jähriger Autofahrer Donnerstagmittag zwischen Gernrode und Breitenholz von der Fahrbahn ab und überschlug sich. An seinem PKW befand sich zusätzlich ein Anhänger. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeugfrack befreien und den Notruf absetzen. Trotz des Überschlags verletzte sich der Mann nur leicht und wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

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