LPI-NDH: Fußgängerin beim Ausparken angefahren

Sondershausen (ots) - Mittwochnachmittag kam es in der Erfurter Straße zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Personen. Eine 63-jährige Frau wollte in die Talstraße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des entgegenkommenden Motorrades. Der 17-jährige Fahrer des Zweirads konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. In dessen Folge verletzten sich er und sein ebenfalls 17-jähriger Sozius leicht. An beiden ...

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