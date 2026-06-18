Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fußgängerin beim Ausparken angefahren
Leinefelde-Worbis (ots)
Donnerstagmittag ereignete sich in der Birkunger Straße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Fahrer eines Lieferservices parkte rückwärts aus und übersah eine hinter seinem Fahrzeug laufende Frau. Diese kam dadurch zu Fall und verletzte sich in der Folge leicht. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde sie in ein nahegelegene Krankenhaus gebracht.
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