Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfassungsfeindliches Symbol auf Hauswand aufgesprüht

Nordhausen (ots)

Durch das Ordnungsamt der Stadt Nordhausen wurde dem Inspektionsdienst Nordhausen Donnerstagmittag mitgeteilt, dass unbekannte Täter ein 50cmx50cm großes Hakenkreuz auf die Fassade eines Abrisshauses in der Hesseröder Straße aufgebracht haben. Ein Tatzeitraum hierfür ist nicht bekannt, die Beseitigung wurde veranlasst.

Wer hat die unbekannten Täter beim Aufbringen des verbotenen Symbols beobachten können? Hinweise dazu nimmt der Inspektionsdienst Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

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