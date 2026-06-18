Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rechte Schmierereien in einer Waldschenke

Uder (ots)

Am Mittwoch wurden an einer überdachten Sitzgruppe hinter einem Einkaufsmarkt in Uder mehrere verbotene Zeichen und ein volksverhetzender Spruch gemeldet. Unbekannte Täter hatten mittels schwarzer Farbe unter anderem Hakenkreuze auf eine Sitzbank geschmiert. Außerdem wurden Juden durch einen aufgebrachten Spruch diffamiert und beleidigt. An dieser Stelle trifft sich immer mal wieder eine Gruppe Jugendlicher.

Wer kann etwas zu dem Sachverhalt mitteilen? Informationen nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter 0361/5743 67 100 entgegen.

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