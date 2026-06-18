Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerwehreinsatz wegen brennender Konifere

Leinefelde-Worbis (ots)

Mittwochnachmittag musste die Feuerwehr in die Straße "Dautel" ausrücken, um hier einen Brand zu löschen. Ein Nachbar hatte bemerkt, dass eine Konifere brannte und die Flammen drohten, auf ein nebenanstehendes Gartenhaus überzugreifen. Die eingesetzten Kameraden brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Es konnte keine Brandursache ausfindig gemacht werden. Eine fahrlässige Verursachung durch beispielweise eine entsorgte Zigarettenkippe kann nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen einen unbekannten Täter aufgenommen. Durch die Falmmen enstanden ca. 1000EUR Sachschaden an der Pflanze selbst und einem Zaun.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter 0361/5743 67 100 entgegen.

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