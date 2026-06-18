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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer kann Hinweise zu den unbekannten Tätern geben?

Leinefelde (ots)

In der Nacht vom 27. Mai bis zum Folgetag kam es in der Käthe-Kollwitz-Straße zu einer Sachbeschädigung an Fensterscheiben. Hier warfen unbekannte Täter Gegenstände vor die Fenster eines Mehrfamilienhauses, sodass insgesamt drei Scheiben beschädigt worden sind.

Wer kann sachdienliche Hinweise zu den Straftaten machen? Informationen nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen 0131115, 0131435, 0131437

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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