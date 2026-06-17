PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: PKW kollidiert mit Bagger

Heiligenstadt (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Bagger auf der Landstraße 2022. Am Unfallort wurden gerade Mäharbeiten mit dem Baufahrzeug von einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung Heiligenstadt durchgeführt, als ein 85-jähriger Autofahrer den Auslieger des Baggers übersah und mit diesem zusammenstieß. Dabei wurde er, eine 81-jährige Frau sowie ein 82-jähriger Mann schwer verletzt. Die Insassen des PKW kamen zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Baggerfahrer blieb unverletzt. Zeitweilig war die Landstraße wegen des laufenden Einsatzes voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 13:55

    LPI-NDH: Einbruch in Solarpark

    Rockensußra (ots) - Dienstagmorgen stellten Bauarbeiter in einem Solarpark im Kyffhäuserkreis den Diebstahl von mehreren Solarmodulen, Kabelbrücken und Stromkabeln fest. Unbekannte Täter hatten sich von Montagabend 17.00 Uhr bis zum nächsten Morgen 7.00 Uhr Zutritt zu dem Park verschafft. Sie verluden ihr Beutegut auf ein unbekanntes Fahrzeug und beschädigten bei dem Diebstahl zusätzlich mehrere Solarmodule. Der Kriminaldauerdienst der Landespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 13:08

    LPI-NDH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Nordhausen (ots) - Am 15. Juni ereignete sich auf dem Norma-Parkplatz in der Straße "Grimmel" ein Verkehrsunfall. Der Verursacher entfernte sich danach pflichtwidrig von der Unfallstelle. Wer hielt sich zwischen 11.45 Uhr und 12.40 Uhr auf dem Parkplatz auf und hat den Unfall beobachtet? Ein weißer Kleinwagen kommt als Verursacherfahrzeug in Betracht und trägt unter Umständen erhebliche Unfallspuren. Zeugen dieser ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 12:22

    LPI-NDH: Verbotene Symbole an Schule aufgebracht

    Nordhausen (ots) - Unbekannte Täter besprühten "Am Salzagraben" eine Schulfassade mit schwarzen SS-Runen. Die sogenannte "Doppelsiegrune", dass Erkennungszeichen der Schutzstaffel (SS), ist ein verbotenes Symbol und darf in der Öffentlichkeit nicht gezeigt oder verbreitet werden. Die verbotenen Zeichen wurden von Montag, 15.00 Uhr bis Dienstagmorgen 08.00 Uhr mittels schwarzer Sprühfarbe aufgebracht. Wer Hinweise zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren