Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: PKW kollidiert mit Bagger

Heiligenstadt (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Bagger auf der Landstraße 2022. Am Unfallort wurden gerade Mäharbeiten mit dem Baufahrzeug von einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung Heiligenstadt durchgeführt, als ein 85-jähriger Autofahrer den Auslieger des Baggers übersah und mit diesem zusammenstieß. Dabei wurde er, eine 81-jährige Frau sowie ein 82-jähriger Mann schwer verletzt. Die Insassen des PKW kamen zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Baggerfahrer blieb unverletzt. Zeitweilig war die Landstraße wegen des laufenden Einsatzes voll gesperrt.

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