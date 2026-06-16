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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Solarpark

Rockensußra (ots)

Dienstagmorgen stellten Bauarbeiter in einem Solarpark im Kyffhäuserkreis den Diebstahl von mehreren Solarmodulen, Kabelbrücken und Stromkabeln fest. Unbekannte Täter hatten sich von Montagabend 17.00 Uhr bis zum nächsten Morgen 7.00 Uhr Zutritt zu dem Park verschafft. Sie verluden ihr Beutegut auf ein unbekanntes Fahrzeug und beschädigten bei dem Diebstahl zusätzlich mehrere Solarmodule. Der Kriminaldauerdienst der Landespolizeiinspektion Nordhausen kam zur Spurensicherung zum Einsatz. Insgesamt liegt der Wert des Diebesgutes im mittleren vierstelligen Bereich.

Wer hat in der oben genannten Zeit verdächtige Aktivitäten im Umfeld des Solarparks gemacht?

Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt der Inspektionsdienst Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen 0149479

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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