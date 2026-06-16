Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nordhausen (ots)

Am 15. Juni ereignete sich auf dem Norma-Parkplatz in der Straße "Grimmel" ein Verkehrsunfall. Der Verursacher entfernte sich danach pflichtwidrig von der Unfallstelle. Wer hielt sich zwischen 11.45 Uhr und 12.40 Uhr auf dem Parkplatz auf und hat den Unfall beobachtet? Ein weißer Kleinwagen kommt als Verursacherfahrzeug in Betracht und trägt unter Umständen erhebliche Unfallspuren.

Zeugen dieser Straftat melden sich bitte bei dem Inspektionsdienst Nordhausen unter 03631/960.

Aktenzeichen 0148474

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