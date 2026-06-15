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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: vermisste Person

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Arenshausen (ots)

Seit dem 15.06.2026 / ca. 09:00 Uhr wird der 82jährige Erich Heinrich Möhlhenrich aus Arenshausen vermisst. Herr Möhlhenrich ist ca. 175 cm groß, von schlanker Statur und hat kurze graue Haare. Bekleidet war er zum Zeitpunkt seines Verschwindens mit einer dunklen Hose sowie einem beigen T-Shirt mit Streifen. Ein Bild der Person befindet sich im Anhang.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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