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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Diebstahl aus einem Snackautomaten

Nordhausen (ots)

Erneut wurde versucht, auf dem Gelände der Fachhochschule Nordhausen einen Snackautomaten aufzubrechen. Die drei männlichen Täter wurden Sonntagnachmittag von einem Sicherheitsdienstmitarbeiter dabei beobachtet, wie sie mittels Werkzeug den Automaten aufhebelten. Der Mitarbeiter sprach die Täter an, woraufhin sie ihre Tathandlung unterbrachen und flüchteten. Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung des Inspektionsdienstes Nordhausen führte zum Ergreifen der Täter. Die drei Täter im Alter von 15 bis 17 Jahren räumten die Tat ein. Sie richteten einen Schaden von 300EUR am Automaten an. An Bargeld oder Beute kamen sie nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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