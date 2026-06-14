Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kundgebung am Kyffhäuser-Denkmal

Rathsfeld / Kyffhäuserkreis (ots)

Die PI Kyffhäuser führte mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei Thüringen am Sonntag, den 14.06.2026, einen Polizeieinsatz am Kyffhäuser-Denkmal durch.

Hintergrund war eine angemeldete Kundgebung zur Wahrung von Werten unter dem Motto "Der große Freiheitslauf" auf dem Parkplatz des Denkmals. Eine Vielzahl der insgesamt 55 Teilnehmer gehörte zum organisierten Freiheitslauf, welcher über mehrere Etappen vom Hambacher Schloss bis zum Berliner Reichstag führen soll.

Vor Beginn der Kundgebung mussten Polizeibeamte im Bereich des Einganges zum Denkmal eingreifen, nachdem mehrere Besucher vom Sicherheitsdienst aufgefordert wurden, das Gelände vom Kyffhäuser-Denkmal zu verlassen. Die Beteiligten hatten, entgegen der Hausregeln, ihre politische Meinung auf dem Gelände kundgetan. Am Kyffhäuserdenkmal sind jedoch jegliche politische Willensbekundungen untersagt.

Den polizeilichen Einsatzmaßnahmen widersetzten sich zwei Besucher, ein Besucher drohte den Polizisten. Im Rahmen der Maßnahmen stellte sich heraus, dass die Besuchergruppe der Gruppierung "Freies Thüringen" zuzuordnen ist und nach vorliegenden Erkenntnissen der Reichsbürgerszene angehört.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt.

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