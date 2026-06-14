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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reifen platt gemacht

Nordhausen, Zuckerweg (ots)

Im Zeitraum 12.06.2026 / 15:30 Uhr bis 13.06.2026 / 16:00 Uhr hatte eine 64-jährige Frau ihren Pkw VW auf Höhe Zuckerweg Nr. 3 in Richtung Schurzfell rechtsseitig der Fahnbahn ordnungsgemäß abgeparkt. Bislang unbekannte Täterschaft hat in dieser Zeit das Ventil des rechten vorderen Reifens entfernt und die Luft aus dem Reifen abgelassen. Beim Einsteigen bemerkte die Geschädigte dies nicht sofort und fuhr los. Hier machte sich die fehlende Luft schnell bemerkbar und die Frau suchte die nächste Parkmöglichkeit auf. Hier musste ein Schaden an Reifen und Felge festgestellt werden, der auf ca. 500,- Euro beziffert wurde. Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.

Aktenzeichen: ST/0147087/2026

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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