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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wegen Hund aneinander geraten

Nordhausen, Weberstraße (ots)

Am 13.06.2026 gegen 15:30 Uhr gerieten in der Nordhäuser Weberstraße ein 54 Jahre sowie ein 64 Jahre alter Mann zunächst verbal aneinander. Grund war der bellende Hund des älteren Mannes, wovon sich der jüngere Mann gestört fühlte. Die Reaktion war, den Hundehalter mit Worten zu bedrohen und zu beleidigen. Der ließ sich das nicht bieten und stieß den jüngeren Kontrahenten unsanft zu Boden.

Durch die eingesetzten Beamten des Inspektionsdienst Nordhausen wurden Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung gegen beide Männer entsprechend ihrer Handlungen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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