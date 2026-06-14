Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Schnaps aus Gartenhaus geklaut
Nordhausen, Hinter der Steinmühle (ots)
Im Zeitraum 07.06.2026 / 17:00 Uhr bis 13.06.2026 / 14:30 Uhr wurde das Gartenhaus eines 47-Jährigen durch Unbekannt ohne Befugnis unter der Beschädigung eines Fensters betreten. Der Sachschaden wurde mit ca. 50,- Euro beziffert. Aus der Laube wurde dem Geschädigten sein kompletter Vorrat an Spirituosen im Wert von 64,- Euro entwendet. Ferner zählen 1 Feuerzeug und eine Schachtel Zigaretten zum Beutegut.
Strafanzeige wegen Diebstahl in besonders schwerem Fall wurde erstattet. Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.
Aktenzeichen: ST/0147063/2026
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