PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schnaps aus Gartenhaus geklaut

Nordhausen, Hinter der Steinmühle (ots)

Im Zeitraum 07.06.2026 / 17:00 Uhr bis 13.06.2026 / 14:30 Uhr wurde das Gartenhaus eines 47-Jährigen durch Unbekannt ohne Befugnis unter der Beschädigung eines Fensters betreten. Der Sachschaden wurde mit ca. 50,- Euro beziffert. Aus der Laube wurde dem Geschädigten sein kompletter Vorrat an Spirituosen im Wert von 64,- Euro entwendet. Ferner zählen 1 Feuerzeug und eine Schachtel Zigaretten zum Beutegut.

Strafanzeige wegen Diebstahl in besonders schwerem Fall wurde erstattet. Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.

Aktenzeichen: ST/0147063/2026

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 14.06.2026 – 14:00

    LPI-NDH: Geschädigter gesucht

    Niedersachswerfen (ots) - Am 13.06.2026 kurz vor 23 Uhr wurde der Nordhäuser Polizei ein Gefährdungsdelikt im Straßenverkehr gemeldet. Demzufolge wurde wenige Minuten zuvor in Niedersachswerfen eine auf der B 4 in Richtung Ilfeld sich bewegende Fahrzeugkolonne durch einen Pkw BMW in gefährdender Weise überholt. Durch das Aufwirbeln von Steinen beim Überfahren einer Sperrfläche wurde eines der überholten Fahrzeuge beschädigt, da mehrere Steine sowohl Lackschaden als ...

    mehr
  • 14.06.2026 – 11:33

    LPI-NDH: Diebstahl aus Umkleidekabine

    Heiligenstadt (ots) - Am späten Nachmittag des 12.06.2026 fand ein Fußballtraining im Heiligenstädter Stadion am Leineberg statt. Auf bisher unbekannte Weise gelangte ein unbekannter Täter in der Zeit von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr in die verschlossene Umkleidekabine des Stadions. Dort durchwühlte er die abgelegten Sachen der Spieler und entwendete Bargeld im Wert von ca. 700,-EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 14.06.2026 – 11:08

    LPI-NDH: berauscht und angetrunken gefahren

    Leinefelde (ots) - Am 13.06.2026 / gegen 03:50 Uhr wurde eine augenscheinlich bewusstlose Person in einem verschlossenen grauen Pkw Skoda Fabia auf dem Parkplatz des McDonalds in Leinefelde / Am Kahrenweg gemeldet. Es stellte sich heraus, dass der 21jährige Fahrzeugführer gegen 02:10 Uhr über die Zeitdauer der Essenszubereitung vom Schnellrestaurant eingeschlafen war. Die Person konnte erfolgreich geweckt werden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren