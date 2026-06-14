Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geschädigter gesucht

Niedersachswerfen (ots)

Am 13.06.2026 kurz vor 23 Uhr wurde der Nordhäuser Polizei ein Gefährdungsdelikt im Straßenverkehr gemeldet. Demzufolge wurde wenige Minuten zuvor in Niedersachswerfen eine auf der B 4 in Richtung Ilfeld sich bewegende Fahrzeugkolonne durch einen Pkw BMW in gefährdender Weise überholt. Durch das Aufwirbeln von Steinen beim Überfahren einer Sperrfläche wurde eines der überholten Fahrzeuge beschädigt, da mehrere Steine sowohl Lackschaden als auch einen Steinschlag in der Windschutzscheibe verursachten. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, welcher von der Vater-Jahn-Straße kommend nach rechts auf die B 4 Richtung Nordhausen einbog, musste stark abbremsen, um eine Kollision mit dem überholenden Pkw BMW zu vermeiden.

Die Polizei Nordhausen bittet den Verkehrsteilnehmer, der von der Vater-Jahn-Straße kam, sich zu melden. In dem Zusammenhang sind natürlich auch Hinweise aus der Bevölkerung erbeten.

Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Aktenzeichen: VST/0147283/2026

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