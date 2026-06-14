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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: berauscht und angetrunken gefahren

Leinefelde (ots)

Am 13.06.2026 / gegen 03:50 Uhr wurde eine augenscheinlich bewusstlose Person in einem verschlossenen grauen Pkw Skoda Fabia auf dem Parkplatz des McDonalds in Leinefelde / Am Kahrenweg gemeldet. Es stellte sich heraus, dass der 21jährige Fahrzeugführer gegen 02:10 Uhr über die Zeitdauer der Essenszubereitung vom Schnellrestaurant eingeschlafen war. Die Person konnte erfolgreich geweckt werden. Deshalb konnten die eingetroffenen Rettungskräfte frühzeitig wieder abrücken. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,24 Promille. Ein Drogenvortest verlief ebenfalls positiv. Bei dem Fahrer wurden zwei Blutentnahmen für die Rückrechnung des Wertes zum Tatzeitpunkt veranlasst, Anzeige erstattet und die Weiterfahrt untersagt. Ob dem jungen Mann über den Vorfall der Appetit vergangen war, ist nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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