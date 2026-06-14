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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: angetrunken Unfall verursacht

Heiligenstadt (ots)

Am 13.06.2026 / 07:00 Uhr befuhr der 19jährige Fahrer eines blauen Pkw VW Polo in Heiligenstadt die Tilman-Riemenschneider-Straße und kollidierte im dortigen Bereich des Wendehammers mit einem ordnungsgemäß abgestellten grünen Pkw Daihatsu Feroza. Dabei entstand Sachschaden von insgesamt 4.000,-EUR. Der Fahrer und dessen Beifahrerin stiegen aus und unterhielten sich kurz. Die Frau verließ anschließend die Unfallstelle. Einer zwischenzeitlich am Unfallort eingetroffenen Zeugin drückte der Fahrer des VW die Fahrzeugschlüssel in die Hand und verließ ebenfalls den Unfallort. Durch die eintreffende Polizei wurde der Unfall aufgenommen und der Fahrzeugschlüssel des Verursacherfahrzeuges sichergestellt. Im Rahmen der folgenden Ermittlungen wurde der Fahrer des Verursacherfahrzeuges bekannt. Dieser erschien zusammen mit dem Fahrzeughalter gegen 10:00 Uhr bei der PI Eichsfeld. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,4 Promille. Außerdem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Aufgrund des Zeitverzuges wurden bei dem jungen Mann zwei Blutentnahmen für eine Rückrechnung veranlasst. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet. Aber auch gegen den Halter des Fahrzeuges wurde Anzeige wegen des Gestattens/Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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