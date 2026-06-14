Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kennzeichen entwendet
Heldrungen (ots)
Im Zeitraum vom Donnerstagabend bis zum Samstagmorgen wurden in Heldrungen von einem Pkw Peugeot beide Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug war in der Hauptstraße abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 40 Euro.
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