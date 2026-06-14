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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Missglücktes Überholmanöver

Oldisleben (ots)

Ein 82-jähriger VW-Fahrer verursachte am Freitag gegen 13:30 Uhr einen schweren Verkehrsunfall auf der B85 zwischen Oldisleben und Seehausen. Vor einer Rechtskurve setzte er zum Überholen eines vor ihm fahrenden Transporters an und kollidierte mit einem entgegenkommenden Skoda. Durch die Kollision wurde der VW gegen den Transporter geschleudert und anschließend auf ein Feld. Durch die umherfliegenden Trümmerteile wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der VW-Fahrer und der Skodafahrer erlitten einen Schock. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 22.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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