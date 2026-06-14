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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike entwendet

Bad Frankenhausen (ots)

Am Samstagnachmittag wurde in der Seehäuser Straße in Bad Frankenhausen eine graues Cube E-MTB mit einem orange/schwarzem Kinderanhänger vor einem Wohnblock entwendet. Durch den unbekannten Täter wurde vorher das angebrachte Fahrradschloss zerschnitten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf fast 1.100 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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