LPI-NDH: E-Bike entwendet

Sondershausen (ots) - Am Freitagabend gegen 19:15 Uhr wurde in der Sondershäuser Bahnhofstraße ein Jugendlicher beim Diebstahl eines Fahrrades beobachtet. Der 13-jährige Dieb hatte das Kabelschloss gewaltsam geöffnet und konnte mitsamt dem Fahrrad gestellt werden. Das schwarz/weiße Merida Mountainbike wurde sichergestellt. Der Minderjährige wurde an seine Eltern übergeben. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion ...

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