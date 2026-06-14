Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: E-Bike entwendet
Bad Frankenhausen (ots)
Am Samstagnachmittag wurde in der Seehäuser Straße in Bad Frankenhausen eine graues Cube E-MTB mit einem orange/schwarzem Kinderanhänger vor einem Wohnblock entwendet. Durch den unbekannten Täter wurde vorher das angebrachte Fahrradschloss zerschnitten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf fast 1.100 Euro.
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