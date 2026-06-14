Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Diebstahl Räder
Leinefelde (ots)
Unbekannte Täter bauten in der Zeit vom 11.06.2026 / 00:00 Uhr bis zum 13.06.2026 / 21:00 Uhr insgesamt 8 Räder sowie eine Anhängekupplung von Anhängern ab, die in der Leinefelder Kellerstraße abgestellt waren. Anschließend entwendeten sie das Beutegut im Wert von etwa 800,-EUR.
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