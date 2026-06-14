PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl Räder

Leinefelde (ots)

Unbekannte Täter bauten in der Zeit vom 11.06.2026 / 00:00 Uhr bis zum 13.06.2026 / 21:00 Uhr insgesamt 8 Räder sowie eine Anhängekupplung von Anhängern ab, die in der Leinefelder Kellerstraße abgestellt waren. Anschließend entwendeten sie das Beutegut im Wert von etwa 800,-EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 13.06.2026 – 22:42

    LPI-NDH: Chaoten sorgen für Polizeieinsatz beim Fussballspiel in Großengottern

    Großengottern (ots) - Den letzten Spieltag der Landesklasse-Saison 2025/2026 haben sich die Anhänger und Protagonisten des SC 1918 Großengottern und der Gastmannschaft vom BSV Eintracht Sondershausen wohl anders vorgestellt. Denn kurz vor dem Halbzeitpfiff gegen 15:40 Uhr geriet das Sportliche für einen Augenblick in den Hintergrund. Eine Gruppe von ca. 15-20 ...

    mehr
  • 13.06.2026 – 13:26

    LPI-NDH: Gartenlauben von Einbrechern heimgesucht

    Nordhausen (ots) - Am Freitag, gegen 10:00 Uhr, wurden Polizisten in die Nähe des Albert-Kuntz-Sportparkes zu einer dortigen Gartenanlage gerufen. Unbekannte hatten hier in der zurückliegenden Nacht insgesamt 6 Gartenlauben aufgebrochen, einen Schaden von mehreren hundert Euro verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten es die Täter auf Tierfutter und Werkzeuge abgesehen. Ermittlungen zu den Tätern und Verbleib ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren