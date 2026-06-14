LPI-NDH: Diebstahl Räder

Großengottern (ots) - Den letzten Spieltag der Landesklasse-Saison 2025/2026 haben sich die Anhänger und Protagonisten des SC 1918 Großengottern und der Gastmannschaft vom BSV Eintracht Sondershausen wohl anders vorgestellt. Denn kurz vor dem Halbzeitpfiff gegen 15:40 Uhr geriet das Sportliche für einen Augenblick in den Hintergrund. Eine Gruppe von ca. 15-20 ...

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