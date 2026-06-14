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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei nach Hubert Meergarten

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei nach Hubert Meergarten
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Mühlhausen (ots)

Die Polizei Mühlhausen beschäftigt seit Samstag, den 13.06.2026 ein Vermisstenfall aus dem Ökumenischen Hainich Klinikum. Der 59 jährige Hubert Meergarten hat am frühen Morgen gegen 9 Uhr vermutlich das Gelände in unbekannte Richtung verlassen, bisherige Suchmaßnahmen führten auch nicht zum Auffinden des Mannes. Die Polizei bittet daher um Mithilfe und Hinweise aus der Bevölkerung. Der Vermisste ist 59 Jahre alt, ca. 175cm groß. Er wiegt 85kg und ist von eher kräftiger Statur. Auffällig sind seine kurzen schwarzen Haare und seine dunklen Augen. Zur Bekleidung liegen der Polizei leider keine Informationen vor. Herr Meergarten dürfte zu Fuß unterwegs sein und ist auf die Einnahme von Tabletten angewiesen.

Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter 03601-4510 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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