Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Chaoten sorgen für Polizeieinsatz beim Fussballspiel in Großengottern

Großengottern (ots)

Den letzten Spieltag der Landesklasse-Saison 2025/2026 haben sich die Anhänger und Protagonisten des SC 1918 Großengottern und der Gastmannschaft vom BSV Eintracht Sondershausen wohl anders vorgestellt. Denn kurz vor dem Halbzeitpfiff gegen 15:40 Uhr geriet das Sportliche für einen Augenblick in den Hintergrund. Eine Gruppe von ca. 15-20 vermummten Personen - die offenbar nicht dem heimischen Verein zuzuordnen sind - tauchte plötzlich im Stadion auf und lieferte sich aus bisher unbekannten Gründen am Spielfeldrand eine körperliche Auseinandersetzung mit Anhängern aus Sondershausen. Bei dem hinterlistigen Angriff geriet wohl auch ein Spieler der Gäste ungewollt in das Geschehen und wurde dabei verletzt. Die Angreifer flüchteten nach ihrem Faustwechsel kurzer Hand wieder mit mehreren Fahrzeugen aus dem Ort. Es rückte Polizei aus Bad Langensalza und später auch aus Mühlhausen an. Von den Tätern und großen Teilen der Sondershäuser Anhänger fehlte da schon jede Spur. Einige Zeugen machten von der Szenerie Videoaufzeichnungen, die der Polizei nun als weitere Ermittlungsansätze dienen. Geschädigte und Zeugen der Auseinandersetzung sollen sich bitte mit der jeweils örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung setzen. Gegenstand der Ermittlungen ist aktuell, ob womöglich auch ein Raubdelikt zum Nachteil der Sondershäuser Fans verwirklicht ist. Das Ergebnis von 2:4 für Eintracht Sondershausen geriet ob der Vorfälle fast zur Nebensache, auch wenn die Eintracht damit die Vizemeisterschaft klar machte.

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