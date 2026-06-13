Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Gartenlauben von Einbrechern heimgesucht
Nordhausen (ots)
Am Freitag, gegen 10:00 Uhr, wurden Polizisten in die Nähe des Albert-Kuntz-Sportparkes zu einer dortigen Gartenanlage gerufen. Unbekannte hatten hier in der zurückliegenden Nacht insgesamt 6 Gartenlauben aufgebrochen, einen Schaden von mehreren hundert Euro verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten es die Täter auf Tierfutter und Werkzeuge abgesehen. Ermittlungen zu den Tätern und Verbleib des Beutegutes wurden aufgenommen, entsprechende Spuren vor Ort gesichert.
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