LPI-NDH: Gartenlauben von Einbrechern heimgesucht

Nordhausen (ots) - Am Donnerstagabend wurde ein 18-jähriger Mann in der Rautenstraße von einer Gruppe von drei Tätern beraubt. Die Gruppe lief dem Geschädigten entgegen, als einer der Täter den jungen Mann "antanzte". Durch die so gewonnene Nähe konnte der Täter dann in eine Tasche greifen und entnahm daraus das Beutegut. Die beiden anderen Täter schirmten das Geschehen gegenüber Außenstehenden ab. Als das dem ...

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