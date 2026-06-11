Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Einfamilienhaus

Hohengandern (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Einbruch in das Haus einer 84-jährigen Frau in der Halle-Kasseler-Straße. Unbekannte Täter versuchten zunächst, in einen Wintergarten neben dem Wohnhaus einzudringen und scheiterten daran. Danach wurde ein Kellerfenster des Hauses aufgebrochen, durch welches man in das Gebäude gelangte. Hier wurden sämtliche Räume durchsucht und verwüstet. Der Kriminaldauerdienst Nordhausen kam zur Spurensicherung zum Einsatz. Zum vollen Umfang des Beutegutes kann derzeit noch nichts gesagt werden.

Wer Hinweise auf die unbekannten Täter geben kann, ist angehalten, diese der Polizeiinspektion Eichsfeld zukommen zu lassen.

Aktenzeichen 0144473

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