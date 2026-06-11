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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit getuntem Moped

Leinefelde-Worbis (ots)

Mittwochnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Jugendlichen. Der 17-jährige Fahrer und seine ebenfalls 17-jährige Beifahrerin befanden sich kurz vor dem Ortseingang Kallmerode mit ihrem Moped auf der K245, als der Fahrer einen vor sich fahrenden PKW überholte. Der Mopedfahrer übersah dabei, dass dieser PKW gerade beabsichtigte, nach links in die Dingelstädter Straße einzubiegen. In Folge dessen kam es zum Zusammenstoß und dem Sturz der beiden Jugendlichen. Dabei wurden beide leicht verletzt, lehnte aber eine medizinische Begutachtung auf Grund der Leichte der Verletzungen ab. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass das Moped leistungssteigernd getunt war und der Fahrer damit gleich mehrere Verkehrsdelikte beging.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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