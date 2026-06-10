Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Lakierbetrieb

Mühlhausen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in eine Autolackiererei an der Ammerbrücke ein. Dazu überstiegen sie einen Zaun und hebelten dann ein Fenster zu einem Büro auf. In dem Büro fanden sie eine Geldkassette und entwendeten diese. Danach betraten sie die anliegende Werkstatt und suchten nach weiterem Beutegut. Ein Mitarbeiter hatte das aufgebrochene Fenster am Mittwochmorgen entdeckt und die Polizei informiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aus der Werkstatt nichts weiter entwendet.

Wer Angaben zu den unbekannten Tätern machen kann, kann diese der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter 03601/4510 mitteilen.

Aktenzeichen: 0143537

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