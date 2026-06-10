Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Hain (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 4 zwischen Hain und Großfurra zu einem Unfall mit zwei PKW. Gegen 16.30 Uhr befand sich ein 48-jähriger Autofahrer auf der Bundestraße 4 und fuhr in Richtung Sondershausen, als ein 72-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug aus einem Feldweg heraus ebenfalls auf die Straße auffahren wollte. Dabei übersah er den anfahrenden PKW. Dieser unternahm noch einen Ausweichversuch, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Dabei verletzte sich der 48-jährige Autofahrer leicht und wurde vor Ort medizinisch von Rettungskräften versorgt. Zusammen entstand an beiden Fahrzeugen ein Unfallbedingter Sachschaden von ca. 15.000EUR. Durch deren Bergung entstand eine zeitweilige Verkehrsbehinderung.

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