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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Falscher Alarm

Mühlhausen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch meldeten Anwohner der Polizeistation Bad Langensalza Taschenlampenlicht in einer leerstehenden Halle eines ehemaligen Möbelhauses in der Tonnaer Straße. Die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich brachte zwei Streifenwagen zum Einsatz, welche dann auch eine Person im betreffenden Objekt feststellen konnten. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich dann heraus, dass der Mann berechtigter Weise im Gebäude war, da er zu einer Sicherheitsfirma gehörte. Die Firma ist mit dem Schutz des Objektes betraut. Demnach lag hier nichts strafrechtlich Relevantes vor und der Sicherheitsdienstmitarbeiter setzte seine Arbeit vor Ort fort.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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