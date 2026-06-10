Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand im Jugendclub

Greußen (ots)

Am späten Dienstagabend kam es in einem Jugendclub in der Alten Hauptstraße zu einem Brand. Ein ehemaliges Bushäuschen wurde durch die Stadt Greußen als Jugendclub bereitgestellt und von örtlichen Jugendlichen umgebaut. Zwei der Jugendlichen waren zur Brandzeit vor Ort und nahmen gegen 17.52 Uhr Knallgeräusche im Gebäude wahr. Kurz darauf stieg Rauch auf, woraufhin die beiden einen Notruf absetzten. Die zum Einsatz kommenden Feuerwehren aus Otterstedt, Niederspier und Großenehrich konnten den Brand rasch löschen und machten im Bereich eines verbrannten Heizstrahlers mittels einer Wärmebildkamera die höchstgemessene Temperatur aus. Demnach kommt ein technischer Defekt als Brandursache in Betracht. Die Kriminalpolizei Nordhausen ermittelt zu dem Brandgeschehen in alle Richtungen. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von ca. 2000EUR.

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