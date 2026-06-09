Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Agrargenossenschaft - Täter ohne Beute

Neunheilingen (ots)

Zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 1.25 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Firmengelände in der Feldstraße, hebelten ein Fenster auf und gelangen so in das Gebäude. Im Gebäudeinneren wurden zwei Türen beschädigt und Schränke geöffnet. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut Hainich leiteten Ermittlungen ein und fahnden nach den Tätern. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03601/4510 bei der Polizei in Mühlhausen zu melden.

Aktenzeichen: 0142882

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