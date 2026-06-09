Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Räuberischer Diebstahl - Täter flüchtet

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Dienstag kam es am frühen Nachmittag zu einem räuberischen Diebstahl an der Sperberwiese. Hier hatte ein polizeibekannter 48-Jähriger zunächst Schuhe anprobiert und wollte damit das Geschäft verlassen. Hieran wurde er von einer 34-jährigen Zeugin im Eingangsbereich gehindert, woraufhin der Mann um sich schlug und die Frau einmal auf Brusthöhe traf. Ein mittlerweile dazu geeilter zweiter Zeuge konnte den Mann dann zurück in das Geschäft schieben. Im Laden kam es dann in der weiteren Folge zu einer erneuten körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Im Anschluss daran konnte der Täter aus dem Schuhgeschäft fliehen. Die neuen Schuhe blieben vor Ort. Als die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Eichsfeld eintrafen, konnten sie den flüchtigen Mann anhand von Videoaufzeichnungen von Überwachungskameras eindeutig identifizieren. Der Mann muss sich nun wegen versuchten räuberischen Diebstahl und mehrfacher Beleidigung verantworten.

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