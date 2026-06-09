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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Wer erkennt sein Fahrrad?

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Wer erkennt sein Fahrrad?
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Nordhausen (ots)

Anfang Juni stellten Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Nordhausen während einer polizeilichen Maßnahme bei einer männlichen Person ein Fahrrad fest, zu dessen Besitz keine schlüssigen Aussagen getroffen werden konnte. Die Polizei geht davon aus, dass das abgebildete Fahrrad unrechtmäßig im Besitz der Person gewesen sein könnte und stellte dieses folgerichtig sicher. Nun wird der rechtmäßige Besitzer gesucht. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike des Herstellers Bulls vom Typ Copperhead3, welches mit goldener Farbe überlackiert wurde.

Wer kann Angaben machen, wem das Fahrrad gehört? Hinweise werden bei der Nordhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0137611

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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