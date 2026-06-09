Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge

Niedersachswerfen (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der Bundesstraße 4. In der Ortslage Niedersachswerfen geriet ein 26-jähriger Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem PKW einer 36-jährigen Fahrerin. Bei dem frontalen Zusammenstoß wurden beide Personen leicht verletzt.

Zur weiteren medizinischen Behandlung wurden sie durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Bergung der beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge verursachte noch bis zum frühen Abend erhebliche Verkehrsbehinderungen. Beide Autos wurden abgeschleppt, die Ursachenermittlung dauert an.

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